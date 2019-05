La finale di Eurovision Song Contest 2019 andrà in onda questa sera, sabato 18 maggio, in diretta su Rai 1 dalle ore 20.35 dove scopriremo la canzone vincitrice di questa 64esima edizione. L’evento musicale europeo quest’anno si svolge a Tel Aviv, sarà presentato su Rai 1 da Flavio Insinna e Federico Russo. Inoltre, sarà raccontato in diretta su Rai Radio2 da Ema Stokholma e Gino Castaldo. A rappresentare l’Italia è Mahmood, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano ‘Soldi’. Ricordiamo, che l’Eurovision Song Contest 2019 potrà essere seguito anche in streaming su RaiPlay e RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio.

Funzionamento del televoto dell’Eurovision Song Contest 2019

Il vincitore dell’Eurovision è determinato dalla somma delle classifiche dei 41 Paesi in concorso. Durante la finale di stasera, sabato 18 maggio 2019, ciascun paese si esprime attraverso il televoto e una giuria composta da cinque esperti. La regola fondamentale è che ciascun Paese non può votare per il proprio rappresentante, né con il televoto, né tramite la giuria nazionale.

Ecco la scaletta della finale di Eurovision Song Contest 2019 di sabato 18 maggio 2019

Ecco la scaletta della finale della 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest: Malta, Albania, Repubblica Ceca, Germania, Russia, Danimarca, San Marino, Macedonia del Nord, Svezia, Slovenia, Cipro, Paesi Bassi, Grecia, Israele, Norvegia, Regno Unito, Islanda, Estonia, Bielorussia, Azerbaigian, Francia, Italia, Serbia, Svizzera, Australia e Spagna.