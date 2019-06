Londra – I Radiohead si schierano per il clima e contro gli hacker. Il gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood mette a disposizione, per i prossimi diciotto giorni e a 18 sterline (20,21 euro), diciotto ore di registrazioni inedite. I proventi saranno devoluti al movimento Extinction Rebellion che si batte contro l’inerzia dei governi per fare fronte ai cambiamenti climatici. La band risponde così al ricatto di hacker che avevano chiesto 150.000 dollari per non mettere in rete il materiale audio rubato la scorsa settimana a Thom Yorke.

Jonny Greenwood ammette comunque che le registrazioni del 1997, il periodo in cui è stato pubblicato uno degli album di maggiore successo della band, “Ok Computer“, sono “solo di interesse marginale“. “Siamo stati hackerati la scorsa settimana. Qualcuno ha rubato l’archivio di minidischi di Thom del periodo di Ok Computer e ha chiesto 150.000 dollari per non diffonderli“, ha scritto Greenwood su Twitter. “Ma invece di lamentarci, o ignorare la minaccia, pubblichiamo tutte le diciotto ore su Bandcamp in aiuto a Extinction Rebellion. Solo per i prossimi diciotto giorni. Per 18 sterline, potrete giudicare da soli se avremmo dovuto pagare questo riscatto”.

Extinction Rebellion ringrazia!

“L’emergenza climatica ed ecologica richiede coraggio, verità e generosità come mai prima”, ha commentato il gruppo ambientalista nato l’anno scorso in Gran Bretagna e che da allora organizza flash mob e altre azioni di disobbedienza civile, ringraziando i Radiohead “per il loro regalo e per il sostegno per continuare a costruire il nostro già potente e ambizioso movimento di disobbedienza civile non violenta”.