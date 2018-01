Belen Rodriguez e Andrea Iannone insieme per l'inizio del nuovo anno!

Belen Rodriguez, le ultime news. Vogliosa di raccontare ai suoi fan ogni momento della sua vita, la Rodrigrez inaugura il 2018 “spaccando tutto”. Non poteva mancare la condivisione, con i suoi tanti followers di Instagram, della notte più lunga dell’anno: così Belen Rodriguez ha postato un video in cui a ritmo di musica saluta il 2017, chiudendolo con una scaramantica frase “Iniziamo il 2018 spaccando tutto, auguri a tutti”. Nel video la show girl argentina scherza e canta mentre è seduta a tavola per il tradizionale cenone di fine anno. Con lei a trascorrere le ultime ore del 2017 non solo gli amici, ma finalmente anche il fidanzato Andrea Iannone, da cui si era momentaneamente separata durante le festività natalizie per stare insieme alla sua famiglia.

Belen inaugura il nuovo anno con un video che impazza su Instagram.

Solo pochi giorni aveva provocato i suoi fan postando una foto in posa super sexy mentre cede alla tentazione della sigaretta, scatenando, come al solito, un mare di commenti positivi e negativi. In particolare gli aficionados sembrano essersi messi in allarme per la salute e la bellezza dell’argentina: tanti quindi i commenti che esortano la Rodriguez a chiudere con il fumo perché dannoso. E, a sorpresa, è arrivato anche il commento del compagno Iannone, che evidentemente non ha resistito alla posa accattivante della compagna cui ha risposto così: “ok, arrivo”. Chissà che sia l’inizio di una lieson amorosa via Instagram? I fan non aspettano altro!

