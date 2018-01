Le anticipazioni de Il Segreto e le trame della settimana, delle nuove puntate in onda martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2018: cosa vedremo su Canale 5? Inizia oggi, martedì 2 gennaio 2017, torna la soap Il Segreto per un’altra settimana da trascorrere insieme. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della settimana da oggi, martedì 2 gennaio, fino a sabato 6 gennaio 2018. Matias sta preparando il matrimonio con Marcela, ma Beatriz gli parla e gli chiede di annullare le nozze per tornare con lei: capisce il senso di responsabilità di Matias, ma crede che l’amore sia più forte di tutto, ed è convinta che il ragazzo decida di non sposarsi più. Le cose, però, non vanno come desidera Beatriz… Matias, infatti, nonostante tutto, decide di sposare Marcela.

Hernando, immaginando il tormento che sta provando la figlia, propone a Beatriz eh accompagnarlo a Madrid per trascorrere il giorno del matrimonio lontano da Puente Viejo. Beatriz, però, decide di non partire e, con l’aiuto di Lucia, escogita un piano: durante le nozze, la ragazza si presenta in chiesa. La reazione di Matias non sarà del tutto prevedibile, infatti chi sperava in un lieto fine rimarrà deluso: dopo aver parlato con Beatriz, Matias sposa Marcela…

Lucia non demorde: le anticipazioni de Il Segreto, la settimana dal 2 al 6 gennaio 2018.

Camila, intanto, nutre dubbi sempre più grandi nei confronti di Hernando, e chiede al marito se ha avuto un’altra donna. Hernando non riesce a dire la verità e nega… Lucia, intanto, non demorde, ed Hernando pensa di darle del denaro per farla tornare a Cuba. Lucia tenta di parlare con Hernando che, però, appare fermo nella sua decisione. A rimandare la partenza della cubana è Beatriz, che chiede di far restare Lucia ancora un po’ con lei.

