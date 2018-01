Sonia ed Emanuele, la loro storia d’amore è finita. A dichiarare pubblicamente la fine del loro rapporto nato durante la trasmissione Uomini e Donne, sono stati proprio i due ragazzi. Sonia ha scritto: “La vita ti dà e ti toglie, una sacrosanta verità. A noi ha regalato tanto. Tanti momenti belli, tanti sogni e tante speranze, risposte nel futuro, ma si sa che spesso volontà e amore non bastano per far funzionare tutto. Non entrerò nel merito di ciò che non è andato perché trovo che condividere con voi ciò che di bello è stato possa bastare per conservare un bellissimo ricordo di una favola incredibile. A te invece, che tutto sai, dico comunque grazie”.

La risposta alle parole di Sonia.

Emauele risponde a Sonia: “Sarà difficile non vederti più zompettare al mattino in casa con quell’allegria che credo sarà difficile trovare in un’altra persona o aspettarmi la sera con la cena pronta. Spero te possa coronare i tuoi sogni con la determinazione che hai sempre dimostrato in questi mesi al mio fianco”.

La lite nello studio nel 2017.

Durante la trasmissione Uomini e Donne, in onda su Canale 5, condotta da Maria De Filippi, avvenne un acceso dibattito tra i due. Sonia, chiese fiducia e pazienza, dovendo conoscere e capire i corteggiatori che ha di fronte. Lui, Emanuele, non si fidava delle attenzioni che lei dava a Federico. Inoltre, nello studio molti dubitavano del suo reale interesse per la ragazza. A quel punto, allora, visto che Sonia continua a tentennare, Emanuele si è alzato e ha abbandonato lo studio. Sonia lo insegue, fino in strada fuori dagli studi, chiedendogli di rimanere.

