Le anticipazioni de Il Segreto, la puntata del 4 gennaio 2018: Carmelo in trappola? Una nuova puntata della soap spagnola Il Segreto va in onda oggi, giovedì 4 gennaio 2018 su Canale 5. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata pomeridiana della soap di oggi. Secondo le anticipazioni, Cristobal ha fatto giungere a Puente Viejo il prete esorcista Don Gaspar. Il prete, una volta giunto alla Miel Amarga, si mette immediatamente al lavoro per verificare eventuali presenze paranormali all’interno della casa. Durante la perquisizione, a Carmelo viene ordinato di non lasciare la casa, e quando il prete trova la tunica usata da Severo e l’arnese utilizzato per evocare il pianto di un bambino, si inizia a temere per le sue sorti. Anche Severo è preoccupato per Carmelo, e chiede l’aiuto di Francisca, che mette al corrente della situazione sia Mauricio che Adela.

Maurizio e Fe, Francisca scopre il loro amore clandestino: le anticipazioni de Il Segreto di oggi, 4 gennaio 2018.

Matias continua a preparare le sue nozze con Marcela: ormai manca davvero poco. I Dos Casas, intanto, comunicano a Matias ed alla sua famiglia che non andranno al matrimonio: non sembra giusto ed è estremamente gravoso per Beatriz. Le anticioazioni della puntata odierna de Il Segreto rivelano, inoltre, che Francisca scopre che Mauricio e Fe hanno di nuovo una relazione: hanno quindi disubbedito ai suoi voleri. Quale sarà la sua reazione?

