Tagli scalati per capelli medi: le tendenze per il 2018. Il 2018 è appena iniziato e dopo aver archiviato le acconciature per le feste per voi è arrivato il momento di regalarsi un nuovo taglio di capelli? Se volete iniziare il nuovo anno con una ventata di novità e freschezza, potreste decidere di dare un taglio ad una chioma molto lunga, optando per un taglio medio. Nell’immagine in apertura Rosie Huntington-Whiteley sfoggia un taglio scalato medio con ciuffo importante.

Tagli scalati medi 2018: una gallery di proposte.

Nella gallery mostriamo alcune proposte per rinnovare la vostra capigliatura con tagli scalati medi di tendenza per il 2018.

Kerry Washington mostra un long bob con frangetta, in stile messy. Charlize Theron ha un classico caschetto con la riga al centro e le punte leggermente scalate. Taylor Swift nell’immagine proposta sfoggia il taglio di capelli più in voga dell’anno: il mullet.

La versione scelta dalla cantante è quella che parte da un long bob. La frangetta lunga e piena e le ciocche mosse, completano lo stile. Questa versione del mullet è la più indicata se non si desiderano cambiamenti troppo radicali. Bianca Atzei, prossima concorrente dell’Isola dei famosi 2018, propone un long bob con onde mosse e due ciuffi laterali effetto tendine.

