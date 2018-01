La tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, è stata fotografata mentre si trovava sotto la casa del suo corteggiatore Emanuele Trimarchi. Durante l’ultima registrazione della puntata di Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi, Sara Affi Fella, ex di Nicola Panico ha movimentato la trasmissione. Dopo che Lorenzo ha invitato a danzare l’ex protagonista di Temptation Island, Sara Affi Fella. Dopo la risposta positiva della ragazza, Emanuele Trimarchi, ha abbandonato lo studio. Prima del ballo, la Affi Fella, aveva spiegato che nel tempo passato in compagnia di Emanuele si è trovata bene ma non è ha sentito quel qualcosa in più che sperava. Che è successo al Trono Classico di Sara Affi Fella?

Uomini e Donne, news: Sara paparazzata sotto casa di Emanuele.

Come riportato sul Vicolo delle News, Sara Affi Fella è stata paparazzata negli ultimi giorni proprio sotto casa di Emanuele. A provare ciò ci sono degli scatti fotografici. Da quanto si legge sul sito il Vicolo delle News: “Sara è quindi andata sotto casa di Emanuele, per parlare con lui, la talpina ci ha raccontato che lei ha citofonato ed ha aspettato che scendesse seduta sul muretto”. Rileva poi che l’incontro tra la tronista e il corteggiatore, Emanuele Trimarchi, sia durato circa dieci minuti. Molti sono curiosi di sapere cosa si sono detti nell’incontro i due ragazzi di Uomini e Donne.

Dunque, non è da escludere che Emanuele Trimarchi ritorni nel programma per corteggiare di nuovo Sara Affi Fella. Altri, invece, sono convinti che lei abbia voluto solamente chiarire ciò che è successo nell’ultima puntata. Cosa si saranno detti, realmente? Trimarchi tornerà in trasmissione a corteggiare Sata? Ogni dubbio sarà svelato nella nuova puntata del Trono Classico della trasmissione.

