Luca ed Ivana sono fidanzati? Da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, Luca Onestini ed Ivana Mrazova continuano a frequentarsi. Dopo le vacanze natalizie trascorse nella Repubblica Ceca, Ivana ha raggiunto Luca a Milano. Dando un’occhiata ai profili social di entrambi, sembra evidente che tra i due ci sia un feeling, ma di quale natura?

Luca ed Ivana fidanzati? Le rivelazioni di Tonon.

Raffaello Tonon, ospite di Pomeriggio 5 ha aiutato a sgomberare il campo dai dubbi. Nel rispondere a Riccardo Signoretti che affermava che i due non sono una coppia, in quanto tra di loro non è divampata la passione come per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Tonon ha affermato:”Sono due persone che, se succederà qualcosa, hanno fatto in modo che le cose crescessero in maniera diversa”. Le parole di Raffaello sono state scelte con cura, ma non sembrano dare adito a dubbi: i due non sono fidanzati. A conferma di ciò, le parole con cui descrive l’atteggiamento di Luca verso Ivana:”Lui continua a dare dimostrazione d’interesse, ma lo fa con discrezione e classe”.

Dopo qualche ora la replica di Luca Onestini con un’Istagram Stories:”Raga…non ho ben capito la storia della casa di riposo, magari me la spiegherete voi, comunque io amo le case di riposo, amo stare con le persone più grandi di noi, chiunque sia stato lo ringrazio, per me è un complimento”.

Luca ed Ivana a Milano: lui gira un video con il telefono d’Ivana.

