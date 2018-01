Ultime novità Ape Social e pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Da inizio 2018 vi è la possibilità di presentare le domande di accesso all’Ape Social e al pensionamento anticipato per i precoci.

Ape Social e precoci: domande e scadenze.

Per coloro che maturano i requisiti sufficienti tra il 1 gennaio e 31 dicembre 2018 potranno presentare una prima istanza di verifica della condizioni, e successivamente, quando i requisiti saranno definitivamente maturati presentare una seconda domanda. Per quanto riguarda la prima domanda, i lavoratori precoci la dovranno presentare entro 1 marzo 2018 invece per coloro che voglioro accedere all’Ape Social entro il 31 marzo 2018. L’INPS effettuerà le dovute verifiche dei requisiti e comunicherà l’accettazione o il rigetto dell’instanza entro il 30 giugno 2018. Le domande possono essere prodotte anche successivamente a tale data purchè entro il 30 novembre 2018, cosiddetta istanza tardiva, ma saranno accolte solo se basteranno i fondi.

Requisiti Ape social e precoci.

Per richiedere l’Ape Social occorre rispettare alcuni requisiti. Il lavoratore deve trovarsi in condizione di disoccupazione dopo tre mesi dalla fine del sussidio, di invalidità pari almeno al 74%, deve assistere il familiare disabile convivente da almeno sei mesi, o aver effettuato mansioni gravose, usuranti o notturni. Anagraficamente bisognerà avere 63 anni di età e aver versato 30 anni di contributi o 36 anni per i lavoratori delle mansioni usuranti. Inoltre, occorrerà aver conseguito il lavoro gravoso per almeno 6 anni negli ultimi 7 o per 7 negli ultimi 10 anni. Da quest’anno le categorie dei lavori gravosi diventano 15 rispetto alle 11 precedenti. Inoltre, si riduce di un anno per ogni figlio entro massimo di due anni il requisito contributivo per chiedere l’ape sociale, si estende l’ape sociale ed il beneficio precoci anche a chi assiste un familiare entro il 2° grado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA