Anticipazioni nuova registrazione trono classico di Uomini e Donne. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 gennaio 2018, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi. Vediamo cosa è accaduto durante registrazione della puntata del trono classico.

Uomini e donne: anticipazioni registrazione Trono classico del 12 gennaio 2018.

Entrano le troniste, Sara e Nilufar, e i tronisti Nicolò e Mariano: Paolo non è in studio. I corteggiatori per entrambe c’è Nicolò; per Sara c’è Lorenzo e per Nilufar Gianluca. Scoppia la polemica tra Lorenzo e Francesco per un video su Instagram di quest’ultimo. Dopo la scorsa puntata, Lorenzo è andato a trovare Nilufar in camerino per chiarirsi con lei dopo la sua decisione di non uscire più in esterna. In studio la tronista ribadisce di avere dei dubbi nei suoi confronti.

Poi parte l’esterna tra Sara e Lorenzo: il corteggiatore in studio dichiara di essersi emozionato. Poi parte l’esterna di Sara con Nicolò. In studio Emanuele attacca la tronista, definendola finta. Poi esterna di Nicolò e Nilufar. È in studio Sara ammette che Nicolò la prende di testa, suscitando l’ira di Emanuele. Si passa poi all’esterna di Gianluca e Nilufar. Per Sara c’è un nuovo corteggiatore: Nicolò F., già corteggiatore di Sabrina Ghio. Gli altri non prendono bene questa presenza.

Uomini e donne: Nicolò e Mariano.

É il turno di Nicolò, entrano Virginia e Giulia. Nel dopo puntata il tronista era andato a trovare Marta in camerino chiedendole di non andarsene. Lui è poi uscito in esterna con Virginia: lui le dice di averla pensata e scatta il bacio tra i due. Il tronista ammette di avere un forte pensiero su lei, che ricambia. Parte l’esterna con Marta. Quest’ultima pensa che tra Nicolò e Virginia ci sia solo attrazione fisica, così Virginia scoppia in lacrime. Poi esterna di Giulia e Nicolò, che termina con un abbraccio. Poi è il momento di Mariano, entrano Manuela Q., Federica e Manuela K.

Parte la prima esterna con Manuela, che dopo un sensuale car-wash scoppia in lacrime per l’atteggiamento del tronista che non l’ha presa sul serio. Poi si passa all’esterna con l’altra Manuela che gli insegna a fare le pulizie in casa e poi sul divano lei gli rivela di un matrimonio avuto in precedenza, lui racconta della sua famiglia e ammette di trovarsi bene. Infine parte l’esterna di Federica, che porta la colazione in hotel a Mariano, parla del suo passato e in studio si emoziona fino alle lacrime suscitando la critica di Valentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA