Luca Onestin ed Ivana Mrazova, siamo alla stretta finale? Sono diverse settimane da quando Luca Onestin ed Ivana Mrazova sono usciti dalla casa del grande Fratello Vip 2017 ed ancora non c’è chiarezza sul rapporto che li lega. Sembra impossibile che siano soltanto amici, visto il feeling che li lega ed i fatto che sono praticamente inseparabili, a giudicare dalle immagini che postano sui rispettivi profili social.

Guardando con attenzione le immagini girate in occasione di una cena in casa a cui ha partecipato anche Francesco Monte, si sente Luca chiamare Ivana “amo”, un appellativo solitamente utilizzato tra fidanzati. Frattanto su Fan page è apparsa l’intervista alla misteriosa ammiratrice anonima che ha inviato ben sei aerei a Luca quando era nella casa del Grande Fratello Vip 2017. La donna si dice delusa per non essere stata contattata da Luca all’indirizzo email che aveva indicato in uno degli striscioni. Ma non è tutto. Sul profilo Facebook di entrambi c’è una foto che ha fatto riflettere i simpatizzanti della coppia.

La foto social di Ivana e Luca.

Luca ed Ivana hanno postato una foto su Facebook che li ritrae mano nella mano. Nel post d’accompagnamento ringraziano lo staff di Gossip Tv. Chiaramente i due sono in posa e la foto è studiata. Stiamo per assistere a qualche rivelazione ufficiale da parte della coppia?

