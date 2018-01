Luca Onestini ed Ivana Mrazova inseparabili: la replica a Signoretti e la cena con Francesco Monte

Luca Onestini e Ivana Mrazova inseparabili. Da quando Ivana Mrazova è tornata dalle vacanze di Natale trascorse nella Repubblica Ceca fa coppia fissa con Luca Onestini. Amici o fidanzati che siano, le immagini che postano sui profili social regalano allegria e divertimento. Dopo l’elegante replica dell’ex tronista a Riccardo Signoretti, che a Pomeriggio 5 aveva definito la storia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 come “una storia da casa di riposo”, Luca ha postato un video su Facebook con le immagini di un viaggio in macchina con Ivana con il commento:”Casa di riposo in viaggio”.

Ivana e Luca a cena con Francesco Monte.

Luca ed Ivana hanno partecipato ad una cena in casa assieme a Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. Le varie fasi della cena sono state debitamente filmate da Luca ed Ivana, a cominciare dalla spesa al supermercato, fino alla consumazione dei piatti preparati da Ivana. Già nel supermercato le prime finte schermaglie, con Luca che si rifiutava di portare un cestino con dell’insalata.

L’apice si è raggiunto nella preparazione delle patate precotte, prima messe al forno per restare leggeri e poi riempite di burro. Le patate finiscono in padella e si trasformano in una pappetta. Francesco Monte rivela in un video che potrà preparare lui petto di pollo e patate al forno, ma alla fine è Ivana ad occuparsi della cena. L’esito lo rivela Luca in un video.

In video Luca si complimenta con Ivana per la cottura delle patate.

