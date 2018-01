Antonella Clerici dà l'addio al suo amato Oliver

Antonella Clerici affida ad Instagram il suo dolore. La popolare conduttrice de “La Prova del cuoco”, Antonella Clerici, ha dato l’addio al suo labrador di 15 anni, con il quale ha vissuto un rapporto molto intenso. Ha scelto Instagram per sfogare la sua tristezza dovuta alla perdita di Oliver, che è stato per lei, a tutti gli effetti, un compagno di vita.

Il post di Antonella Clerici su Instagram.

Il dolore di Antonella Clerici.

Colpiscono le parole scelte da Antonella Clerici per descrire il rapporto speciale con il suo labrador: “Per me sei stato il mio primo figlio”. Il loro legame era davvero molto forte. Negli ultimi mesi la salute di Oiver era sempre più vacillante e la conduttrice è stata spesso in ansia per lui, condividendo i momenti di tensione con i telespettatori e con i fan che la seguono sui social. Oliver ha superato diversi momenti difficili ed ha dimostrato di avere una tempra molto forte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA