Ultimissime news, Gemma fa delle dichiarazioni scioccanti a Uomini e Donne. Al Trono Over di “Uomini e Donne” è accaduto di tutto di più: Maria De Filippi ha smascherato Annamaria. La regina del programma è stata ancora una volta Gemma Galgani. Nel corso di una puntata del trono over, Gemma Galgani ha rivelato qualcosa che ha causato un clamore nel pubblico presente in studio e a casa. Che cosa ha dichiarato Gemma? Vediamo insieme cosa è successo.

Dichiarazioni piccanti di Gemma Galgani.

Gemma Galgani continua a pensare a Giorgio anche se in studio arrivano dei nuovi cavalieri per corteggiarla. È questo atteggiamento ha suscitato malcontento da parte di Tina Cipollari e di altre signore del Trono Over. In una puntata andata in onda la scorsa settimana, durante un accesso confronto con il suo ex fidanzato Giorgio, la Galgani ha fatto delle dichiarazioni piccanti che non sono passate inosservate al pubblico. Durante un fuori onda, in cui Gianni ha controllato il telefono di Anna, Gemma ha stuzzicato Giorgio e l’uomo le ha confermato di aver fatto sesso solo con lei.

Questa dichiarazione ha fatto indignare la Galgani, la quale ha confessato: “Ho avuto rapporti completi con sole 3 persone in questo studio!“. Poi rendendosi conto di quello che ha detto, ha urlato a Giorgio Manetti:”Io con te ho fatto l’amore! Non sesso!“. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono rimasti meravigliati, mentre la donna ha continuato ad elemosinare un ballo e un bacio al “gabbiano”. Nonostante i regali e le manifestazione d’affetto nei suoi confronti, quest’ultimo è sembrato irremovibile e non ha nessuna intenzione di ricominciare una storia con lei.

