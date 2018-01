Uomini e donne: Paolo Crivellin farà la sua scelta?

Uomini e donne. La scelta di Paolo Crivellin. La scelta del tronista Paolo Crivellin si sta facendo attendere e qualcuno sospetta che non abbia alcun desiderio di lasciare il trono. Oggi 16 gennaio andrà in onda Uomini e donne, trono classico, secondo le anticipazioni. Paolo sarà alle prese con le corteggiatrici Angela, Marianna e Giorgia. Le immagini delle uscite esterne accendono il dibattito in studio. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda rivelano che Paolo prenderà la decisione di eliminare dalla trasmissione Giorgia.

La scelta di Paolo Crivellin si fa attendere.

La motivazione addotta dal tronista per l’eliminazione della corteggiatrice è che il percorso che sente di aver fatto con Angela e Marianna non è paragonabile a quello compiuto con lei. Subito dopo il colpo di scena: il tronista non è ancora pronto a scegliere la donna delle sua vita tra loro due. In studio piovono critiche e le ragazze si mostrano infastidite. Maria De Filippi concede a Paolo Crivellin altro tempo per scegliere tra le corteggiatrici Angela Caloisi e Mariana Acierno, organizzando due esterne per fargli chiarire definitivamente le idee. Due fine settimana, prima con una corteggiatrice, poi con l’altra. Sarà giunto il tempo delle decisioni? Sembra che la scelta definitiva sarà rivelata giovedì 18 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA