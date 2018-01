Luca ed Ivana escono allo scoperto. Luca Onestini ed Ivana Mrazova hanno ufficializzato la loro relazione. Entrambi erano entrati fidanzatissimi nella casa del Grande Fratello Vip 2017, ma nel corso dei mesi le cose sono cambiate. Il primo a diventare single è stato Luca, lasciato dalla fidanzata Soleil Sorgè, dopo accuse reciproche ed un botta e risposta a distanza. Ivana, invece, ha deciso di troncare la storia con Alessandro Allevato una volta finito il reality. Dopo la rottura con la modella ceca, Alessandro affidò il suo sfogo ad un post sui Instagram.

La gaffe di Solei Sorgè.

Ora che Luca ed Ivana non si nascondono più, siamo in attesa delle reazioni dei rispettivi ex, se ci saranno. Soleil è fidanzata con Marco Cartasegna, il tronista per il quale ha lasciato Luca. La loro storia sembra procedere senza intoppi tranne per un piccolo dettaglio, che non è sfuggito al popolo del web.

Soleil, involontariamente, oppure no, ha messo un “like” ad una foto di Luca. Il like è stato prontamente rimosso, ma in rete circolano immagini che testimoniano l’evento. Marco Cartasegna ha replicato affermando che si tratta di una notizia falsa.”Che tristezza fate, fake, fake, fake”, ha scritto su Instagram. Nessun commento, per il momento, neanche da parte dell’ex di Ivana che ha affermato su Instagram che la cosa più importante è stata, nell’affrontare l’anno trascorso, l’appoggio dei familiari e dei veri amici.

