La puntata di ieri 17 gennaio 2018 di Uomini e donne è stata dedicata al Trono Over. In studio Maria De Filippi mostra il video delle vacanze di Gemma Galgani trascorse in Egitto. Al ritorno in Italia, piena di souvenir, decide di allestire il camerino di Giorgio. L’uomo apprezza il gesto e riceve in regalo: un pigiama egiziano che compensa quello che lei gli aveva ‘sottratto’. Per ringraziarla, in studio la invita a ballare con lui.

Uomini e Donne: il regalo di Tina, un gigolò per Gemma.

Dopo il ballo Tina dichiara di avere un regalo per calmare gli accesi spiriti con Gemma. Il regalo è un ragazzo. Si tratta di Aaron, un gigolò. Tina le dice che il ragazzo è a sua disposizione dalla sera fino al mattino dopo per prestazioni sessuali ed extra: “Te lo mando direttamente in albergo, lui è ingaggiato per fare sesso. L’ho istruito io”. Osserva la Galgani: “E’ un bellissimo ragazzo ma potremmo prendere una tisana, un tè…” mentre la Cipollari le fa presente che invece potrebbe interrompere l’astinenza e lei lo ammette. Aaron spiega di aver cominciato a fare quel mestiere da tre anni e mezzo, prima faceva il pasticciere e poi aggiunge: “Ho anche un sito internet con una rubrica sul sesso”.

Aaron osserva: “Sì Tina mi ha detto tutto, sono io a recarmi dalla cliente. Ho visto che cerchi un po’ di passione. Sai come si dice Giorgio? L’orto che non zappi te, lo zappa qualcun altro’”. La Galgani aggiunge: “Potremmo andare a cena, non finalizzata per forza al sesso. Va bene che sono in forma, ma scusa Aaron per il resto non sono preparata”. Chiarisce il giovane: “Ho un sito internet e ho una rubrica sul sesso, molto elegante per capire le donne. L’età delle mie clienti va da 22-23 anni a 44-45” e Tina: “Ah ecco perché per Gemma mi hai chiesto quel prezzo! Però hai visto? Ti ho fatto un regalo utile”. La Galgani: “Io una rubrica sull’amore, ma sono due cose distinte”.

