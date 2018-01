Oggi, venerdì 19 gennaio 2018, va in onda una nuova puntata della soap spagnola Il Segreto. Questa settimana abbiamo assistito a diversi colpi di scena che hanno portato al precipitare di alcune situazioni. Matias oramai è un uomo sposato e presto diventerà padre, e si sta scoprendo anche molto affezionato alla moglie Marcela. Lucia ha messo in scena un tentato suicidio per attirare l’attenzione, e la sua costante ricerca di Hernando al risveglio ha fatto insospettire non poco Lucia, che ha iniziato a cercare qualche indizio che provasse il tradimento. Trovato ciò che prova del rapporto tra Hernando e Lucia, Camila ha affrontato Hernando, che non ha potuto far altro che confessare. La cubana è fuggita via da casa, e si è rifugiata nella locanda di Emilia. Scopriamo, adesso, quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, venerdì 19 gennaio 2018.

Le anticipazioni de Il Segreto in onda oggi, 19 gennaio 2018: Lucia prova di nuovo a sedurre Hernando.

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto, Camila soffre molto per il tradimento di Hernando con la sua migliore amica: è delusa, amareggiata e profondamente triste, ma ancora non sa se vuole davvero mettere fine al suo matrimonio e cambiare vita, o dare un’altra possibilità ad Hernando. Lucia, intanto, approfittando dell’assenza di Camila, prova ancora una volta a sedurre Hernando, ma l’uomo la caccia in malo modo. Dolores, nel frattempo, è convinta che qualcuno le abbia fatto il malocchio, e sospetta di Lucia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA