Trends e tagli capelli: da Milano, gli hairlook più interessanti on the street, selezionati tra tagli medi e tagli lunghi. Lo styling più amato risulta essere indubbiamente quello mosso, mentre non mancano scriminature centrali e capelli portati molto lisci dietro le orecchie.

Le it-girl ed il loro look “da strada” cui ispirarsi: i capelli mossi regnano.

Chiara Ferragni predilige in questi ultimi periodi capelli lunghi e mossi, con scriminatura laterale. Per copiare questo styling è essenziale un ferro arricciacapelli. Xenia Tchoumitcheva opta invece per una chioma liscia per un effetto “zero volume“. La riga centrale è perfetta per dare un tocco rigoroso all’hair look.

Justine Mattera preferisce il volume assoluto per la chioma mossa e bionda raccolta con morbidezza. La supertop Gisele Bundchen mantiene da anni i capelli bronde, marchio di fabbrica della modella, continuano ad essere il top in fatto di colore capelli 2018. Semplicità assoluta per il taglio lungo liscio di Chiara Corridori, voluminoso alla base. Per ottenere un effetto simile provate una polvere volumizzante per capelli.

Taglio medio di colore biondo con scriminatura centrale per Shea Marie. Lo styling è leggermente mosso, per uno stile naturale. Sara Dijkink opta per un taglio di capelli mosso in colore naturale. Per riprodurre questa acconciatura andate a dormire dopo aver raccolto i capelli in larghe trecce. Al risveglio saranno mossi!

L’attrice Amber Valletta predilige anche lei la scriminatura centrale, super chic, e capelli portati dietro le orecchie per un effetto vintage e cool. Elina Halimi abbina ai capelli ricci e biondi un cappello in stile maschile. Barbara Snellenburg, infine, ha un taglio di capelli liscio totale e frangia lunga, con radici scure a contrasto.

