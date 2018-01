Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi 19 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono over che andrà in onda.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 19 gennaio 2018.

Nella puntata del trono over di oggi, andranno in scena le sfilate, dove i protagonisti saranno le dame e i cavalieri della trasmissione Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi. Le anticipazioni riguardanti la puntata di oggi 19 gennaio svelano che il tema della sfilata è “La vera donna” e dunque riguarderà tutte le dame della trasmissione, le quali dovranno sfilare in passerella al cospetto dei cavalieri del trono over che le dovranno giudicare ed esprimere un voto. La prima a sfilare in passerella, sarà la dama Anna, la quale non ha richiesto l’aiuto ad Anahi per prepararsi ed è stata dunque bocciata dalla stilista. Nonostante ciò, i voti per Anna non saranno bassi e la dama inoltre si beccherà un bel 7 da Giorgio.

Poi, a scendere in passerella sarà Gemma Galgani, la quale anche lei ha fatto tutto da sola ed ha scelto un abito di tulle rosso e fascia di pelle in vita. Ovviamente, Tina Cipollari, boccerà l’outfit indossato dalla Galgani, dandole come voto ‘2’. Il giudizio più atteso dalla Galgani è quello di Giorgio Manetti, che la promuove con un 7. Per la dama arriveranno anche dei complimenti da parte di alcune signore del pubblico presente in studio, la quale le faranno molto piacere. Chi sarà la dama che vincerà la prima sfilata di quest’anno?…

