Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi 22 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono classico che andrà in onda.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 22 gennaio 2018.

Si inizia con l’esterna dalla casa di Gianluca, che effettua una videochiamata con Nilufar che le chiede di raggiungerlo. La tronista risponde di essere sorpresa da questa sua dichiarazione per lei, il corteggiatore crede che la ragazza sia interessata a Lorenzo. In studio Sara, citata nell’esterna da Gianluca, gli chiede spiegazioni. Poi si passa all’esterna di Giordano, dove il corteggiatore spiega a Nilufar perché era uscito dallo studio l’altra volta. Poi è il turno dell’esterna di Lorenzo: Nilufar gli dice che Sara l’ha eliminato ma non è disinteressata del tutto. Lorenzo le ribadisce che le piace. In studio inizia una discussione su Sara e Lorenzo.

Poi in onda viene trasmessa l’esterna di Sara con Emanuele, che le chiede chiarimenti sull’eliminazione di Lorenzo. Tornati in studio lei ammette di trovarsi bene con Emanuele, che vorrebbe andare oltre . Poi esterna di Luigi: che le dice di essere attratto da lei, lei ammette di aver pensato a lui. Il corteggiatore scrive una bella frase su un tovagliolo di carta e lei lo abbraccia. Poi Lorenzo invita Sara a ballare e lei accetta. Emanuele è infastidito e inizia una discussione. Sara confessa che Lorenzo le manca, così Emanuele decide di uscire dallo studio. Maria prova a spiegare la situazione al tronista. Emanuele rientra in studio e balla con Sara.

