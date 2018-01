Uomini e Donne, trono classico. Domenica 21 gennaio sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e donne. La redazione di Uomini e Donne, dopo la scorsa puntata, invita Lorenzo a decidersi di dichiararsi. Il corteggiatore risponde che intende farlo dopo essere uscito con entrambe le troniste

Uomini e Donne, la dichiarazione di Lorenzo.

Si comincia con l’esterna con Sara, si emoziona tanto fino alle lacrime e conferma di aver paura di rimanere delusa perché non si fida di lui. Poi viene mostrata l’esterna con Nilufar su una terrazza sul mare: il corteggiatore la invita a lasciarsi andare ed è convinto che sia quello che riesce a capirla meglio, la tronista ammette di stare bene con lui e i due si scambiano dei baci sulla guancia e poi lei si siede sulle sue gambe mentre lui inizia a darle dei bacetti e si abbracciano, Lorenzo si accorge che le batte il cuore. Lorenzo decide di dichiararsi a Nilufar, ma la De Filippi, svela che inizialmente questo non era il suo pensiero perché era uscito all’esterna con Sara convinto che fosse lei la tronista per cui dichiararsi e anche la stessa Nilufar rimane sorpresa. Lorenzo dice a Sara che comunque ha provato belle cose con lei, ma pensa che la ragazza non sia ancora uscita del tutto dalla sua storia precedente con Nicola. Emanuele si rivolge a Sara e le chiede come intenda proseguire ora; la tronista ammette di essere stata bene con lui, ma adduce incompatibilità di carattere e per questo che lascia il programma.

