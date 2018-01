Verissimo, anticipazioni della puntata di sabato prossimo. Sabato 27 gennaio torna l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Verissimo. Silvia Toffin aprirà le porte del suo salotto a tanti ospiti, che accoglierà con la consueta verve e simpatia. Dopo aver intervistato Luca Onestini e Ivana Mrazova, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, ora coppia inseparabile, ora è la volta di un’altra coppia che si è fidanzata, sempre grazie alla conoscenza avvenuta nel reality. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, che tornano nello studio di Verissimo per la seconda volta come coppia. Stavolta ad accompagnare Ignazio ci sarà anche il padre, Francesco Moser.

Ignazio e Cecilia ospiti di Verissimo.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto scalpore per la loro relazione nata sotto gli occhi vigili delle telecamere, che hanno raccontato attimo per attimo anche la fine della storia di Cecilia con Francesco Monte. Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 non erano in molti a scommettere sulla tenuta delle coppia. Cecilia ed Ignazio stanno ancora assieme e, a giudicare dalle immagini postate sui social, sono molto affiatati.

A Verissimo Gigi D’Alessio.

Tra gli altri ospiti di Verissimo, sabato 27 gennaio è prevista la presenza di Gigi D’Alessio. Quanto verrà raccontato dal cantante napoletano desta molta curiosità vista la crisi con Anna Tatangelo. Sono in molti a chiedersi se i due stiano ancora assieme. La popolare cantante recentemente pubblica immagini che la ritraggono da sola o con il figlio, anche in vacanza sulla neve. Gigi fornirà qualche chiarimento al riguardo nell’intervista a Silvia Toffanin? Oltre al cantante napoletano a Verissimo ci saranno Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, protagonisti del nuovo film di Luciano Ligabue ‘Made in Italy’.

Verissimo: altri ospiti e l’angolo dedicato all’Isola dei famosi 2018.

Inoltre a Verissimo, ampio spazio a ‘L’Isola dei Famosi’ con in studio la super opinionista Mara Venier e in collegamento dall’Honduras il nuovo inviato Stefano De Martino. Ospite del talk show anche l’attrice Greta Scarano, personaggio principale del terzo film tv ‘La scorta di Borsellino – Emanuela Loi’, del ciclo Liberi Sognatori. Infine, Fabio Rovazzi parlerà del suo debutto come attore nel film ‘Il Vegetale’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA