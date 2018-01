Gli appuntamenti in programma in Lombardia per il Carnevale. Il termine “Carnevale” deriva dall’espressione “Carnem levare”, nel Medioevo, si indicava il fatto religioso di non mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima, ovvero dal giorno successivo alla fine del Carnevale, fino al Giovedì Santo. Dunque, l’8 febbraio 2018 sarà giovedì grasso, il 13 febbraio martedì grasso e mercoledì delle Ceneri il 14 febbraio 2018. In tutta Italia con il mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, a Milano i festeggiamenti dureranno fino a sabato 17 febbraio, cosidetto Carnevale Ambrosiano.

Milano: carnevale Ambrosiano.

Il Carnevale Ambrosiano è il rito milanese che posticipa i festeggiamenti di quattro giorni: ovvero dal Martedì Grasso al Sabato Grasso. Il 17 febbraio 2018, gli oratori dell’Arcidiocesi di Milano e delle diocesi sfileranno per le vie della città. Il tema scelto per questa nuova edizione del Carnevale Ambrosiano saranno gli insetti. Gli organizzatori della Pastorale Giovanile FOM hanno scritto: “Coleotteri, stupidotteri, bamboloni. Ci metteremo alla scoperta di milioni di piccolissimi come dei nuovi entomologhi e sapremo scovare nella natura incredibili nuovi insetti, dalle forme più bizzarre”. La realizzazione degli allestimenti e dei costumi per l’occasione del Carnevale Ambrosiano ha visto coinvolti direttamente i ragazzi degli oratori e per le creazioni sono stati utilizzati materiali di recupero.

Brescia: carnevale di Bagolino.

Il Carnevale di Bagolino, in provincia di Brescia, è una manifestazione che si svolgerà il lunedì 12 febbraio e martedì 13 febbraio, dove i balarì, ovvero i ballerini e suonatori, sfileranno per le vie del borgo. Uno spettacolo dove si ammireranno i ricchissimi costumi tradizionali e i cappelli rossi su cui vengono cuciti metri di nastri colorati e poi ancora spille, anelli, collane. Un altro aspetto legato al folklore del Carnevale di Bagolino sono i maschèr, travestiti da vecchi che si divertono a fare scherzi senza farsi riconoscere.

