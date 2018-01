Guida tv completa di stasera lunedì 22 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa l’ultima puntata della nuova fiction Rai Romanzo famigliare. La Holding Liegi è sempre più in crisi ed Emma non sa cosa fare. Si confida con Agostino e i due riescono a ritrovare l’ affiatamento e l’intimità di sempre. Nicoletta è stata espulsa dall’Accademia, ed Emma l’ accoglie a Villa Liegi. Tra Nicola e Jacopo nasce un’amicizia inaspettata. Gian Pietro muore improvvisamente, ed al suo funerale torna Mariuz, che pota buone notizie: con una spregiudicata manovra finanziaria ha ricomprato il 51% della società. Con il suo aiuto, Emma salva la Holding. Micol partorisce e dà alla luce la piccola Clara, ma anche Emma scopre di essere incinta…

Su Rai 2 andrà in onda il programma Voyager – Ai confini della conoscenza. Questo di stasera è l’ultimo appuntamento di stagione della 32° edizione del programma di Roberto Giacobbo che chiude con una puntata speciale dedicata al cuore. Si parte da un lago a forma di cuore e si arriva in una sala operatoria nel corso di un intervento, per raccontare insieme al primario di cardio-chirurgia del policlinico Gemelli di Roma, il professor Massimo Massetti, quante e quali possibilità offre oggi la medicina a un cuore che si ferma. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma Presadiretta.

Guida tv di stasera lunedì 22 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film Schindler’s list. Il film parla della storia di Oskar Schindler, industriale di origini ceche che, durante la Seconda Guerra Mondiale cercò di fare fortuna sfruttando il lavoro degli ebrei. Divenuto testimone degli orrori dell’Olocausto, Schindler abbandonò la strada del profitto e cercò di salvare quelle persone di cui lui stesso si era approfittato. Su Canale 5 vedremo la seconda puntata del reality L’Isola dei Famosi 2018. Alla conduzione ritroviamo Alessia Marcuzzi, mentre nelle vesti di inviato dall’Honduras ci sarà Stefano De Martino che dovrà gestire i concorrenti e coordinare le difficili prove che li aspettano. In studio, a commentare le avventure e disavventure dei concorrenti, l’opinionista frizzante e spregiudicata Mara Venier e Daniele Bossari.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film John Wick. Stasera La7 trasmetterà il film Operazione sottoveste. Siamo nel 1941, ed il sommergibile USS Sea Tiger subisce gravi danni in seguito a un attacco aereo giapponese. Deciso a rimetterlo in sesto per raggiungere Darwin, Australia, e dare il proprio contributo alla battaglia, il comandante Matthew Sherman si avvale dell’aiuto del luogotenente Nick Holden. Sulla rotta che conduce alla gloria i nostri avranno a che fare con un gruppo di infermiere militari, bambini filippini, capre e una verniciatura fuori dall’ordinario.

