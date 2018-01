Il Segreto torna oggi, 31 gennaio 2018, con il consueto doppio appuntamento del mercoledì. La soap spagnola andrà in onda questo pomeriggio e stasera con una doppia puntata. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali e la trama delle puntate odierne. Adela ha preso una decisione: parte per l’Inghilterra. Presto, però, si rende conto di amare davvero Carmelo, e decide di tornare a Puente Viejo. Fe cerca di evitare che il suo amato Mauricio si sposi, ma il capomasto non riesce a contraddire Francisca e contrae matrimonio. Lucia finalmente parte, ma non prima di colpire Camila. In ogni caso, Hernando e Camila possono ricominciare la loro vita insieme.

Beatriz e Matias, è di nuovo amore? Le anticipazioni de Il Segreto di stasera, 31 gennaio 2018.

Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto in onda stasera, 31 gennaio 2018, rivelano che assisteremo ad un nuovo incontro tra Matias e Beatriz. I due si vedranno, per caso, nel prato delle more selvatiche, e pensano che questo sia un segno: forse sono destinati a stare insieme. I due si abbandonano ai loro sentimenti, ma il senso di colpa di Matias nei confronti di Marcela, sua moglie, che è a casa che lo aspetta incinta, si fanno ben presto sentire più pesanti di un macigno. Adela e Carmelo, intanto, si sono ritrovati, e sono finalmente felici: Adela ha compreso il perché delle azioni di Carmelo ed è riuscita finalmente a perdonarlo.

Le anticipazioni della soap Il Segreto rivelano che Camila ed Hernando, partita Lucia, sono pronti a ricominciare una nuova vita insieme, ma non tutto è così semplice: per Camila risulta molto difficile perdonare il tradimento del marito con la sua migliore amica, ed inoltre è in pensiero per Belen. Nicolas le promette che contatterà alcuni suoi vecchi amici che si trovano a Cuba per avere notizie della bambina.

