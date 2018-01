Flavio Montrucchio entra nel merito della questione “scorfano”, rispondendo a tono a chi ha preso in giro la moglie Alessia Mancini sull’Isola dei Famosi. Mentre Chiara Nasti è di ritorno a casa, dopo aver voluto abbandonare il reality de l’Isola dei Famosi 2018, Flavio Montrucchio le dedica una videolezione ittiologica.

L’ironia di Flavio Montrucchio e i commenti poco carini sull’aspetto fisico della moglie da parte di Chiara Nasti.

L’attore torinese, marito di Alessia Mancini, concorrente dell’Isola dei Famosi 2018 Edizione 13, non si è certo fatto scappare i commenti poco carini dell’influencer napoletana nei confronti della sua consorte. La giovane Nasti infatti, ha pubblicamente definito la Mancini uno…scorfano. Chiara si trovava insieme ad Eva Henger nell’isola dei Peor durante una battuta di pesca. Dopo aver avvistato qualcosa in acqua “Un serpente!” ha esclamato Eva Henger. “Ma no, non lo vedi che è uno scorfano?” ha ribattuto Chiara, “E’ uguale ad Alessia Mancini“, ed ancora “Ragazzi, c’è Alessia in Acqua.”

L’ex velina non ha ovviamente potuto replicare, non avendo sentito e trovandosi in un’altra parte dell’Isola, tra i Mejor e riconfermandosi una tra le migliori…anzi venendo nominata leader nella scorsa puntata. A difenderla ci ha pensato invece suo marito Flavio Montrucchio che, con un’esilarante vena comica, ha postato un video in cui dà consigli sul buon utilizzo di questo pesce: “Ho scoperto dopo 15 anni di essere un conoscitore di un pesce molto importante: lo scorfano. Volevo darvi qualche consiglio su come trattare questo pesce. Oltre al suo aspetto, al suo interno ha una carne dolcissima e soprattutto è la testa che conta. Mi raccomando, lo scorfano trattatelo bene…”

