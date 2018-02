Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi, venerdi 2 febbraio 2018 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono over che verrà trasmessa oggi.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 2 febbraio 2018.

La puntata inizia con Sossio e Valentina, che si siedono al centro dello studio. I due sono usciti insieme, l’anno scorso Sossio si era dichiarato ma lei lo aveva rifiutato. Nella mattinata, Sossio ha fatto colazione con Donatella. Valentina ne era ha conoscenza che si sarebbe incontrato con Donatella. Ida, che ha fatto un ballo con Sossio, ha rivelato che lui le ha detto che andrà a trovarla a Brescia. Sossio prova così a spiegare ma Valentina si indispettisce. Donatella poi chiede a Sossio dei chiarimenti sul fatto che si sentisse con Valentina. Entrambe decidono di interrompere la frequentazione con Sossio.

Poi in studio arrivano per Sossio Melania e Simona: il cavaliere balla con la prima. Poi si passa a Francesco per lui ci sono Alessandra e Silvana. Francesco decide di ballare con la prima. Poi è il turno di Angelo, per lui ci sono Domizia e Santina. Il cavaliere sceglie di tenere Domizia e i due ballano insieme. Durante il ballo Domenico si avvicina a Tina, Maria De Filippi intanto manda il filmato di lui che la va a prendere. Carmela si siede al centro, ha fatto due esterne. Una con Emilio, che sarebbe disposto a sposarla. Emilio entra in studio e Maria gli dice che Carmela ha visto un altro signore, si tratta di Giuseppe. La donna, non essendo sicura sulla frequentazione, invita Emilio a cercare un’altra persona.

