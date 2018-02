Guida tv completa di sabato 27 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film con Alessandro Siani Il principe abusivo. La principessa Letizia vive in un piccolo principato, e ha tutto ciò che desidera, ma i rotocalchi non si occupano mai di lei. Il ciambellano escogita un sistema che possa attirare i riflettori del gossip: la principessa dovrà intrattenere una relazione amorosa con un povero plebeo. Il fortunato prescelto è Antonio De Biase, un ragazzo napoletano, scroccone e disoccupato. Quando il giovane incontra per caso Letizia, subito se ne innamora.

Su Rai 2 andrà in onda ila serie tv N.C.I.S – Philadelphia. Su Rai 3 alle 21:00 andrà la serie tv Linea verticale, che ci racconta in la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 27 gennaio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 27 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Ticker. Un pericoloso terrorista Swan semina panico negli Stati Uniti e mette in crisi il servizio antiterrorismo federale. Per evitare che la situazione degeneri, un ex poliziotto viene richiamato in fretta e furia in servizio per dare una mano ai suoi colleghi tra cui un esperto artificiere Frank Glass.

Su Canale 5 vedremo il programma di Maria De Filippi C’è posta per te. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film L’era glaciale 2 –Continenti alla deriva. Manny, Diego e Sid devono affrontare un vero e proprio cataclisma continentale, causato dall’ignaro Scrat e dalla sua forsennata caccia alla ghianda. Per risolvere la situazione, la ciurma affronterà una grandiosa traversata a bordo di una zattera-iceberg. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi Missione sotto copertura e Santi e peccatori .

