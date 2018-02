Domenica Live, le anticipazioni della nuova puntata di oggi, 4 febbraio 2018, e gli ospiti di Barbara D’Urso. Domenica Live torna oggi, 4 febbraio 2018, con una puntata ricca di novità e con tanti ospiti da intervistare. Anche oggi la seguitissima trasmissione condotta da Barbara D’Urso si comporrà di due momenti, uno dedicato all’attualità ed alla politica, ed uno dedicato al gossip ed alle notizie dal mondo dello spettacolo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domenica Live di oggi, 4 febbraio 2018.

Domenica Live, gli ospiti di oggi, 4 febbraio 2018.

Le anticipazioni di Domenica Live di oggi, 4 febbraio 2018, preannunciano una puntata ricca di ospiti e di servizi interessanti. Scopriamo quali sono le anticipazioni della puntata di oggi. Stando a quanto riporta il giornale Nuovo, nella puntata di oggi di Domenica Live si parlerà del polverone sollevato all‘Isola dei Famosi 2018: Eva Henger, durante le nomination della puntata di lunedì scorso dell’Isola dei Famosi, ha detto che Francesco Monte ha portato della droga sull’Isola: Mediaset vuole vederci chiaro, e nel caso in cui la rivelazione di Eva si accetterà vera, si prenderanno seri provvedimenti. La stessa Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha rivelato che a Domenica Live si parlerà di uno scandalo di cui si sta molto discutendo in questi giorni. Sempre a Pomeriggio 5, inoltre, la conduttrice ha rivelato che a Domenica Live verrà dato spazio ad una testimonianza chr ci parlerà dei contatti con l’aldilà di una nota famiglia. Per quanto riguarda la pagina politica, invece, non ci sono al momento anticipazioni che rivelano quale sarà l’ospite di oggi.

