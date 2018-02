L’Oroscopo di Paolo Fox e le anticipazioni di Mezzogiorno in Famiglia. Proseguono le sfide in giro per l’Italia nell’appuntamento del weekend di Rai2 con “Mezzogiorno in famiglia”, condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Nelle puntate di sabato 3 e domenica 4 febbraio alle 11.00 si daranno battaglia la squadra del Comune di Cento (FE), che avrà come padrino il modello Simone Susinna, e il Comune di Pergine Valsugana (TN), che avrà come supporter Barbara Chiappini.

Elena Ballerini e Claudia Andreatti andranno come sempre alla scoperta delle tradizioni e della bellezza dei due Comuni e, per chi vuole conoscere cosa hanno in serbo gli astri è previsto l’appuntamento domenicale con Paolo Fox. In studio per la parte musiche il Maestro Gianni Mazza e le DJ Jas e Jay.

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo della classifica dei segni dal 28 gennaio al 4 febbraio 2018.

In attesa di scoprire le nuove previsioni e la nuova classifica dei segni di Paolo Fox valida dal 4 all’11 febbraio 2018, vi facciamo un riepilogo di quella della scorsa settimana. La classifica dei segni della settimana dal 28 gennaio al 4 febbraio 2018 vedeva al dodicesimo posto il segno dello Scorpione. All’undicesimo posto il Cancro, al decimo il Leone, al nono il segno dei Pesci, all’ottavo posto il Toro. In settima posizione il Capricorno, al sesto la Vergine, al quinto la Bilancia. In quarta i Gemelli, al terzo posto l’Ariete, al secondo l’Acquario, mentre in testa alla classifica valida dal 28 gennaio al 4 febbraio 2018 il Sagittario. L’appuntamento con la nuova classifica è per oggi su Rai 2 a Mezzogiorno in Famiglia.

