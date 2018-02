Stasera, lunedì 5 febbraio 2018, andrà in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo intanto cosa accade nelle ultime ore ai naufraghi con il nostro daytime. I naufraghi pensano alla puntata serale, si chiedono chi verrà eliminato e pensano alle nuove nomination. L’intesa tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, intanto, sembra crescere sempre di più, ed infatti nei giorni scorsi c’è stato il primo bacio tra i due. Paola ha da subito detto di trovarsi molto bene con Monte, e ha detto di voler vivere tutto ciò che le accade. Tutto ciò faceva pensare che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin fosse single, ma sembra che non sia così…

Il daytime del Grande Fratello Vip 2018: Paola Di Benedetto, sbotta il fidanzato.

All’Isola dei Famosi 2018 c’è un colpo di scena: Paola non è single, è fidanzata da 4 anni con l’ex giocatore del Vicenza Matteo Gentili, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale DiPiù. Gentili ha ammesso una crisi con la bella naufraga in seguito del suo trasferimento a Milano, ma negli ultimi tempi i due si sono ritrovati più innamorati di prima ed hanno addirittura parlato di matrimonio e di figli. Il colpo di fulmine tra Paola e Francesco pare abbia colpito, nel vero senso della parola, in primis Gentili, che si è chiesto come Paola abbia potuto mandargli di rispetto cedendo così a Monte. La scena vista all’interno della Casa del Grande Fratello Vip a quanto pare è destinata a ripetersi… Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA