Guida tv completa di giovedì 8 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2018. Stasera ascolteremo le altre 10 canzoni dei Big in gara, e al termine della terza serata verrà stilata una classifica relativa a tutte le 20 canzoni in gara dei Campioni. La classifica sarà risultante dalla media delle percentuali di voto ottenute nel corso delle due serate in cui le canzoni sono state presentate. Ascolteremo, inoltre, 4 canzoni delle Nuove Proposte. Su Rai 2 va in onda il film tratto dall’omonimo romanzo di Mark Obmascik Un anno da leoni. Su Rai 3 alle ore 21:20 vedremo il film The tourist.

La guida tv di questa sera, giovedì 8 febbraio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film Il buio nell’anima. Erica Bain è una conduttrice radiofonica e vive a New York con il fidanzato David. Una sera, i due vengono brutalmente aggrediti da tre individui, e David perde la vita. Erica sopravvive, e decide di comprare una pistola per vendicarsi di chi le h fatto del male e ha ucciso David.

Su Canale 5 andrà in onda il film Tre all’improvviso. Holly Berenson, un’emergente ristoratrice, ed Eric Messer, un promettente regista sportivo, dopo un disastroso appuntamento hanno capito di non essere decisamente fatti l’uno per l’altra, pur condividendo l’amore per la loro piccola figlioccia Sophie. Quando i genitori della bambina muoiono in un incidente d’auto, Holly ed Eric vengono nominati tutori legali della piccola. Su Italia 1 vedremo il film I soliti sospetti. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.

