Tutti i look della seconda serata della 68°edizione del Festival di Sanremo. Ieri, mercoledi 7 febbraio 2018, è andata in onda su Rai 1, la seconda serata del Festival di Sanremo. La serata è iniziata con una simpatica gag tra Michelle Hunziker e Claudio Baglioni, dove hanno interpretato al pianoforte un brano Disney “il pozzo dei desideri”.

I look della seconda serata del Festival di Sanremo 2018.

La bellissima Michelle Hunziker, ha indossato un lungo abito fucsia da gala senza spalle con strascico firmato Alberta Ferretti, e il direttore artistico Claudio Baglioni, un elegantissimo smoking ricamato da Ermanno Scervino. Dopo sono stati raggiunti da Pierfrancesco Favino, in versione decisamente più casual senza cravatta, in un completo con giacca nera con micro paillettes con effetto brillante e gilet in barathea in lana Salvatore Ferragamo.

Poi sul palco dell’Ariston è arrivato il momento delle Nuove proposte. Ad inagurare la serata è stato Lorenzo Baglioni che ha cantato “Il congiuntivo” in sneakers e smoking rosso. Poi è stato seguito da Giulia Casieri che ha indossato una jumpsuit nera dalla schiena nuda e pantaloni palazzo a balze. Sul palco sono arrivati totalmente vestiti di nero i Mirkoeilcane con il brano Stiamo tutti bene, testo dedicato alla traversata del mare dei migranti. Infine Alice Caioli vestita in bianco e rouches su scollo americano.

E’ arrivato il momento del cambio d’abito di Michelle Hunziker, sempre firmato Alberta Ferretti, con ricami argento e trasparenze nude, scollo V e con spalle scoperte. Poi, il momento delle esibizioni dei “Campioni”. Le vibrazioni vestono in nero, Nina Zilli ha indossato Vivienne Westwood, ed ha scelto un abito lungo nero dalle spalle scoperte con decorazioni argento, capelli mossi a cascata da un lato. Nero anche per Roy Paci e Diodato. Una meravigliosa Ornella Vanoni, in nero firmato da Antonio Riva, pantaloni palazzo e blusa con scollo asimmetrico con punte.

I look di Michelle Hunziker nella seconda serata.

Poi Pierfrancesco Favino sulle note del brano Despacito, ha coinvolto prima Claudio Baglioni nel movimento del bacino e poi si è scatenato in un ballo con Michelle Hunziker che indossava un miniabito oro con frange. L’altro abito indossato da Michelle di Alberta Ferretti, è lungo nero con le spalle scoperte, cintura in vita e tulle sul corpetto. Secondo cambio d’abito per Claudio Baglioni, in total black senza cravatta Ermanno Scervino. Anche per Favino secondo cambio d’abito: giacca blu chiaro con revers in raso di seta nero, pantalone con banda laterale ton sur ton. Ultimo cambio d’abito, per Michelle Hunziker un fantastico abito rosso fuoco dallo scollo vertiginoso.

