La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Oggi andrà in onda una nuova puntata della famosa ed amata trasmissione di Rai 1 La prova del cuoco, l’ultima di questa settimana che anticipa il Carnevale. Al timone della trasmissione troviamo la bella e simpatica Antonella Clerici che propone, con l’aiuto di preparati chef, delle nuove e gustose ricette da proporre per il Carnevale e, in questa settimana, per trascorrere le serate in allegria con amici o parenti per guardare insieme il Festival di Sanremo 2018.

La Prova del cuoco in questi giorni, infatti, propone una speciale pagina dedicata al Festival di Sanremo, con Anna Moroni inviata nella città dei fiori. Prima di scoprire le ricette della puntata de La prova del cuoco di oggi, venerdì 9 febbraio 2018, ricordiamo alcune di quelle proposte nella puntata di ieri, giovedì 8 febbraio 2018.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di giovedì 8 febbraio 2018.

Questa dell’11 febbraio sarà la domenica di Carnevale, e a La Prova del Cuoco non possono mancare ricette tipiche per l’evento più festoso e colorato dell’anno. A La Prova del cuoco di ieri, 8 febbraio, due chef, Mario Improta e Natale Giunta, hanno proposto due differenti ricette delle Chiacchiere di Carnevale, una con il sanguinaccio ed una con il cacao. Alessandra Spisni ha invece preparato i tortellini a pois: si tratta di un ottimo piatto con salmone, spinaci lessati, mascarpone e nero di seppia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

