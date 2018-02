I duetti dei venti cantanti in gara e il programma della quarta serata del Festival di Sanremo. Venerdì 9 febbraio 2018, in diretta dal teatro Ariston, sarà trasmessa su Rai 1 la quarta serata del Festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Nel corso della serata si esibiranno tutti e 20 big in gara della categoria “Campioni” che duetteranno i propri pezzi in versione rivisata accompagnati ad artisti ospiti. Poi si esibiranno anche tutti e 8 gli artisti per la categoria “Nuove proposte”.

Sanremo 2018: i duetti dei 20 cantanti in gara della quarta serata del festival.

Di seguito i nomi dei 20 artisti ospiti che duetteranno con i cantanti in gara. Annalisa duetterà con Michele Bravi con il brano “Il mondo prima di te”; poi Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré, con il brano “Il coraggio di ogni giorno”. Poi, Decibel con Midge Ure in gara con il brano “Lettera dal Duca”, Diodato e Roy Paci con Ghemon con il brano “Adesso”. E ancora Elio e le Storie Tese con Neri per Caso con il brano “Arrivedorci”, Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi con il brano “Non mi avete fatto niente”, poi Giovanni Caccamo con Arisa con il brano “Eterno”. Le Vibrazioni con Skin con il brano “Così sbagliato”, Lo Stato Sociale con Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi con il brano in gara “Una vita in vacanza” e poi Luca Barbarossa con Anna Foglietta con “Passame er sale”.

Duetteranno Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim con il brano in gara “Rivederti”, Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto con il brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”. Poi Nina Zilli con Sergio Cammariere con il brano “Senza appartenere”, Noemi con Paola Turci con il brano in gara “Non smettere mai di cercarmi” e Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi in gara con il brano “Imparare ad amarsi”. Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri con il brano “Il segreto del tempo,” Red Canzian con Marco Masini con il brano “Ognuno ha il suo racconto”, Renzo Rubino con Serena Rossi con il brano in gara “Custodire”, Ron con Alice con il brano “Almeno pensami” e infine The Kolors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti con il brano in gara “Frida (Mai, Mai, Mai)”.

