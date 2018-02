Oggi, sabato 10 febbraio 2018, nuova puntata di Amici 2018 Ed. 17. La puntata di Amici, sarà ricca di colpi di scena e corsa verso il serale si fa sempre più dura. Nel daytime di ieri, venerdì 9 febbraio 2018, Yaser è stato eliminato, ed a rischio ci sono soprattutto i Black Soul Trio. Sono stati salvati provvisoriamente, Matteo e la sua band che dovranno preparare sicuramente una prova che sarà decisiva per la loro permanenza nella scuola. A giudicare le esibizioni ci saranno per le prove di canto, Rudy Zerby, Giusy Ferreri, Paola Turci e Carlo di Francesco e invece per quelle di ballo Veronica Peparini, Bill Goodson, Alessandra Celentano e Garrison Rochelle.

Amici 2018 Ed. 17, anticipazioni di oggi sabato 10 febbraio 2018.

Alessandro dei The Jab, pero dovrà essere in grado di dimostrare la sua capacità di essere vero nell’esibizioni, di emozionarsi e di conseguenza trasmettere le sue sensazioni al pubblico. Zic, è tra i quattro convocati da Zerbi e Di Francesco come componenti della squadra del Ferro. Per i professori, Zic è più bravo come autore che come cantante. Non riuscendo a trasmettere emozioni e quando si esibisce, rischia di essere eliminato.

E’ tanta la delusione del ragazzo, sarà Carmen a cantare il suo inedito “Capodanno”, mentre lui dovrà eseguire una cover. Per la sfida a squadre di oggi sabato 10 febbraio 2018, per la squadra del Fuoco, Biondo ha scelto di schierare i due ballerini Luca e Valentina e i due cantanti Emma e Nicole. Invece per la squadra del Ferro, Einar ha deciso di schierare se stesso e Carmen come cantanti e i due ballerini Orion e Claudia.

