I look della quarta serata della 68°edizione del Festival di Sanremo. Ieri, venerdi 9 febbraio 2018, è andata in onda su Rai 1, la quarta serata del Festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Durante la serata abbiamo assistito all’esibizione delle “Nuove proposte” e i duetti dei 20 big in gara. inoltre, è stato proclamato anche il vincitore dei Giovani. Scopriamo i look scelti dai conduttori e dai cantanti in gara.

I look di Michelle Hunziker, Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

Michelle Hunziker, dopo aver indossato Armani e Trussardi, nella quarta serata del Festival di Sanremo, ha indossato Moschino. Ha indossato un abito in tulle nero con scollo a cuore con gonna più lunga sul retro, a cui ha abbinato una collana a catena multifilo e calze a rete. Nel secondo e terzo cambio ha indossato i pantaloni. Nel secondo li abbinati a una giacca lunga e nel terzo con maxi fiocco rosa sul retro.Poi ha indossato un abito proveniente dalla sfilata primavera estate 2018 di Moschino: un abito rosa lunga a tema floreale.

Claudio Baglioni ha indossato inizialmente, una giacca bianca e papillon e camicia nero su nero, poi ha alternato outfit super eleganti ad alternative casual. Invece, Pierfrancesco Favino, ha indossato Dsquared2, ed ha aperto con una giacca smoking argentata dai revers a contrasto e papillon. Poi ha indossato nuovamente abito blu cobalto.

I look dei cantanti in gara e degli ospiti della quarta serata dei duetti.

Tra le nuove proposte Leonardo Monteiro ha indossato un completo lucido a fiori. L’ospite, Gianna Nannini ha scelto uno stile casual in bianco e scarpe da ginnastica. Nina Zilli ha indossato Vivienne Westwood Couture. Poi Serena Rossi e Skin hanno scelto entrambe paillettes multicolor: la prima in versione più classica abito lungo effetto mosaico, la seconda in gonna corta ed effetto arcobaleno.

