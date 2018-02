Isola dei Famosi 2018: nuovo appuntamento con il serale, martedì 13 febbraio. Domani sera su Canale 5 l’appuntamento è con l’Isola dei Famosi 2018. Il reality più avventuroso del piccolo schermo cambia giorno di programmazione, passando al martedì sera. Nella scorsa puntata è stata eliminata Nadia Rinaldi e la ritroveremo, quindi in studio, dove racconterà la sua esperienza all’Isola dei famosi e racconterà i retroscena dei vari litigi avuti con gli altri concorrenti del programma, Rosa Perrotta e Francesco Monte. Non è un mistero che l’attrice romana avrebbe preferito non essere eliminata dal gioco.

In studio troveremo anche Eva Henger, che ha lanciato accuse pesanti contro Francesco Monte. A sorpresa potrebbe essere presente Chiara Nasti, nonostante abbia volontariamente abbandonato l’Isola dei Famosi 2018, dopo le dichiarazioni fatte a Verissimo sulla nota vicenda della presenza di marijuana nella villa. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin la blogger ha affermato:”Ho grande rispetto di Eva Henger. Ma rispetto anche Francesco Monte. Non voglio schierarmi da nessuna parte. Eva sicuramente non è una bugiarda e non lo è mai stata, mi ha fatto da mamma sull’Isola”.

Francesco Monte non parteciperà al serale dell’Isola dei Famosi di martedì 13 febbraio.

Francesco Monte domani non sarà tra il pubblico dell’Isola dei Famosi. Lo ha rivelato lui stesso qualche giorno fa su Instagram.

Isola dei famosi 2018: nominati e nuova eliminazione.

I nominati della settimana sono Cecilia Capriotti, Simone Barbato ed Alessia Mancini. Tra di loro il pubblico sta scegliendo che debba tornere in Italia. Lo scopriremo domani sera nel corso della nuova puntata dell’Isola dei famosi 2018. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

