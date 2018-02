Isola dei famosi 2018. Francesco Monte non parteciperà alla puntata di stasera. Stasera, martedì 13 febbraio 2018, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2018, condotta da Alessia Marcuzzi con ospiti fissi Daniele Bossari e Mara Venier. Nel corso della puntata scopriremo che dovrà lasciare per sempre “L’Isola Dei Famosi” tra Cecilia Capriotti, Alessia Macini e Simone Barbato. La vita dei naufraghi in Honduras prosegue tra le difficoltà quotidiane dovute alla penuria di cibo ed alle condizioni estreme alle quali sono sottoposti. In Italia continua ad essere al centro dell’attenzione generale la ormai ben nota vicenda di Francesco Monte ed Eva Henger.

Francesco Monte declina l’invito a partecipare alla puntata di stasera.

L’ex tronista, ormai nell’occhio del ciclone, ha chiarito in maniera netta che non sarà presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2018 questa sera. Ha affidato la comunicazione ufficiale ad un post su Instagram. E’ improbabile che possa avere dei ripensamenti ed affrontare in diretta la sua accusatrice Eva Henger.

Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal) in data: Feb 7, 2018 at 8:23 PST

Francesco Monte difende il reality e mostra tutta la sua delusione.

Nell’unica intervista rilasciata dopo il suo ritorno in Italia, Francesco Monte ha rivelato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo di essere profondamente deluso per come è finita la sua esperienza all’Isola dei famosi 2018. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA