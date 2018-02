Le anticipazioni di Don Matteo 11: Don Matteo fa una scoperta su Sofia. Dopo la pausa sanremese, stasera 15 febbraio 2018 torna su Rai 1 Don Matteo 11 con due nuovi episodi. Secondo le anticipazioni ufficiali, stasera vedremo il prete di Spoleto alle prese con nuovi casi. Don Matteo scopre qualcosa che riguarda Sofia, ma che la ragazza ignora… Sofia, intanto, inizia a soffrire d’amore per Seba: Alice si è risvegliata, e la ragazza non riesce più a nascondere ciò che prova. Giovanni, intanto, fa ritorno a Spoleto e, durante un confronto con Anna, la bacia inaspettatamente. Che abbia deciso di non diventare più prete? Le cose non sono poi così tanto semplici… Scopriamo, a tal proposito, cosa rivelano le anticipazioni delle puntate in onda giovedì prossimo.

Giovanni prende i voti? Le anticipazioni di Don Matteo 11 di giovedì 22 febbraio 2018.

Giovedì 22 febbraio 2018 andranno in onda due nuove puntate di Don Matteo 11. Secondo le anticipazioni ufficiali vedremo che, nonostante, il bacio, Giovanni sarà propenso a prendere i voti. Anna, però, non si dà per vinta: cosa significava quel bacio se non che Giovanni la ama ancora? Il Capitano, però, si troverà davanti qualcuno che cambierà la sua vita… Anche la vita di Sofia sembra vicina ad una svolta. Seba e Sofia, infatti, dopo essersi baciati, si renderanno conto di amarsi. Don Matteo ed i Carabinieri, intanto, sono impegnati a risolvere nuovi casi di omicidio.

