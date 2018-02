Guida tv completa di venerdì 16 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda la nuova trasmissione di Antonella Clerici Sanremo Young, il talent per i millennials della nuova generazione che vuole scoprire cantanti di talento con un’età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Su Rai 2 andrà in onda il programma di approfondimento condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi Kronos, il tempo della scelta. Su Rai 3 alle 21:20 andrà il film La felicità è un sistema complesso. Enrico Giusti fa uno strano mestiere: avvicina per lavoro dei dirigenti totalmente incompetenti e irresponsabili che rischiano ogni volta di mandare in rovina le imprese che gestiscono. Enrico non sbaglia mai, ma una mattina un’auto cade in un lago e tutto cambia. Filippo e Camilla, due fratelli di 18 e 13 anni, rimangono orfani di un’importante coppia di imprenditori. Enrico viene chiamato col compito di impedire che due adolescenti possano diventare i dirigenti di un gruppo industriale d’importanza nazionale.

Guida tv di questa sera venerdì 16 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 16 febbraio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro torna la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, Quarto grado. Su Canale 5 vedremo la fiction Immaturi – La serie. Gli immaturi non vivono un buon momento. Gigi e Serena, intanto, litigano perché Gigi è venuto a sapere che il marito di Serena ha abbandonato lei e la figlia senza risparmi. Doriana scopre che è Virgilio il suo spasimante misterioso, e rimane delusa e spaventata per la corte ricevuta da un uomo molto più grande di lei. Gli immaturi stanno partono con la scuola per una gita in Sicilia e, durante questi giorni di spensieratezza, tra Piero e Claudia si abbatteranno i muri.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Mad Max – Fury road. Stasera La7 trasmetterà invece il programma Propaganda Live.

