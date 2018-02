Un nuovo giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2018. Vediamo cosa accade ai naufraghi nelle ultime ore con il nostro daytime. Sull’isola dei Mejor cresce la sintonia tra Bianca Atzei e Filippo Nardi, che nella capanna si sono addormentati mano nella mano. Tra i due, però, presto sorge un motivo di discussione a causa del “caratterino” di Filippo. Il fuoco si è spento, e Filippo e Marco tentano senza successo di rianimarlo. A riuscire ad accendere il fuoco è Bianca, ed ecco che Filippo, stizzito per non essere stato lui a riuscire nell’impresa, butta giù qualche frase pungente e stizzita. Bianca, però, non ha voglia di litigare e non risponde.

Elena e Bianca parlano delle esperienze vissute sulle due isole. Secondo le belle naufraghe, l’Isola Peor offre maggiori risorse. Elena si chiede se sull’altra Isola, Simone stia già facendo il filo a Francesca Cipriani.

La situazione sull’Isola Peor: il daytime dell’Isola Peor di oggi, 16 febbraio 2018.

Sull’Isola Peor Giucas Casella chiacchiera in spiaggia con Simone Barbato che, dopo aver fatto uno scherzo a Giucas, inizia a cantare delle canzoni della storia napoletana. La fame, intanto, si fa sentire, e Giucas, Rosa e Simone vanno in cerca di lumache. Giucas apprezza molto il grande darsi da fare di Rosa, che si prodiga a cercare cibo e a fare lavoretti indispensabili per la sopravvivenza. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

