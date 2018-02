Oggi, sabato 17 febbraio 2018, nuova puntata di Amici 2018 Ed. 17. in diretta dalle 14 10 su Canale 5. La puntata di Amici, sarà ricca di colpi di scena e corsa verso il serale si fa sempre più dura. A giudicare le esibizioni ci saranno per le prove di canto, Rudy Zerby, Giusy Ferreri, Paola Turci e Carlo di Francesco e invece per quelle di ballo Veronica Peparini, Bill Goodson, Alessandra Celentano e Garrison Rochelle.

Biondo e Einar per la prova a squadre hanno fatto le loro scelte. Per il Fuoco sono stati schierati i ballerini Vittorio e Luca e i cantanti Irama e Grace. Per il Ferro, Einar ha puntato su se stesso e Zic per il canto, invece per il ballo su Sephora e Daniele. Assisteremo ad una prova comparata di ballo tra Bryan e Daniele, anche se quest’ultimo ha un dolore ad un ginocchio. Dovremmo vedere anche due sfide che si sono lanciati i ragazzi a causa di varie diatribe. Irama ha sfidato Alessandro, Biondo ha sfidato Zic. Matteo, il frontman dei Black Soul Trio ha ricevuto una proposta dall’insegnante Carlo Di Francesco, ovvero di esibirsi da solista sul brano Miserere. Gli altri due componenti del gruppo si sono meravigliati quando hanno saputo la novità da Matteo, ritenendo che l’insegnante li voglia separare il gruppo in modo scorretto. Per questo motivo, dicono a Matteo ciò che pensano, mentre lui sta riflettendo se accettare o meno. Il non accettare potrebbe significare l’eliminazione dalla scuola di Amici con la sua band, visto che i giudizi sono negativi sui Black Soul Trio.

