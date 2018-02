Guida tv completa di sabato 17 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film con Leonardo Pieraccioni l’ultima serata del Il professor Cenerentolo. Umberto per scongiurare il fallimento della sua ditta di costruzioni ha tentato un colpo in banca, aiutato da un suo dipendente. I due però vengono sorpresi, e Umberto viene condannato a quattro anni di carcere. Verso la fine della pena, Umberto lavora nella biblioteca del paese ed una sera conosce Morgana, che crede che Umberto lavori in carcere.

Su Rai 2 andrà in onda ila serie tv N.C.I.S – Los Angeles con l’ episodio Il guastafeste. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda Presadiretta, che oggi ci racconta cosa è veramente il precariato. Negli ultimi tre anni l’Italia ha recuperato 1 milione di posti di lavoro, ma sono scese le ore lavorate. Ciò significa che ad aumentare sono i lavori part time, saltuari precari, discontinui. Oggi, in particolare, si parla dei cosiddetti “lavori alla spina”.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 17 febbraio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 17 febbraio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il vendicatore – Out for a kill. Travis Burnsm è un professore di archeologia e viene coinvolto in un losco traffico di droga fra il Messico e gli Stati Uniti. Nonostante si proclami innocente viene arrestato e condannato. Su Canale 5 vedremo il programma di maria De Filippi C’è posta per te.

Su Italia 1 andrà in onda il film I Croods. I Croods sono una famiglia preistorica molto legati tra di loro che vive in una caverna. Un giorno si trovano costretti ad abbandonare la loro caverna ed intraprendono un avventuroso viaggio in un mondo popolato da bestie feroci, tra panorami mozzafiato e rischiose ricerche di cibo. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi La maledizione della nona e Il villaggio risorto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA