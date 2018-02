Le anticipazioni e gli ospiti di Che tempo che fa di stasera, 18 febbraio 2018. Stasera, domenica 18 febbraio 2018, torna la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali. Dopo aver ospitato in studio Alessandro Di Battista, come rappresentante indicato dal Movimento 5 Stelle, questa settimana l’esponente scelto dal centrodestra che interverrà a Che Tempo che fa di Fabio Fazio – in onda domenica 18 febbraio dalle 20.35 su Rai1 – sarà Silvio Berlusconi. Domenica 25 febbraio sarà la volta invece del candidato indicato dal centrosinistra.

Le anticipazioni ufficiali di Che tempo che fa rivelano che stasera ci sarà la star internazionale Ben Harper, uno dei più grandi armonicisti country blues al mondo che il 30 marzo uscirà con il suo nuovo album dal titolo “No Mercy in This Land” realizzato con Charlie Musselwhite, anche lui in studio. E ancora, Gianni Morandi, reduce dal successo dell’ultimo singolo “Una vita che ti sogno”, che canterà per il pubblico di Che tempo che fa, e ai blocchi di partenza per il nuovo tour “D’amore d’autore”, dal 24 febbraio nelle maggiori città italiane. E ancora, direttamente dall’Ariston Ornella Vanoni, che insieme a Bungaro e Pacifico si esibirà con il brano “Imparare ad Amarsi”, con cui a Sanremo ha vinto il premio “Sergio Endrigo” per la migliore interpretazione e Lo Stato Sociale, secondi classificati al Festival grazie a “Una vita in vacanza” con cui hanno fatto ballare tutta l’Italia.

Gli ospiti del Tavolo di Che tempo che fa: Sabrina Impacciatore, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e tanti altri.

Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti. Tra gli ospiti: i padroni di casa del Dopofestival Edoardo Leo e Sabrina Impacciatore, quest’ultima nei cinema insieme a Gianmarco Tognazzi, anche lui seduto al tavolo, con il film corale di Gabriele Muccino “A Casa tutti Bene”. Inoltre, l’ex campione di motociclismo Max Biaggi, l’attrice, cantante e conduttrice tv Rosita Celentano e Stash, che con il singolo presentato a Sanremo “Frida (Mai, Mai, Mai)” ha già ottenuto oltre 2 milioni e 500mila visualizzazioni su YouTube.

