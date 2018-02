Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Domenica In di oggi, 18 febbraio 2018. Dopo lo straordinario successo sul palco dell’Ariston, l’amata trasmissione Rai Domenica In torna oggi, 18 febbraio, nello Studio 3 di Cinecittà per una nuova puntata, condotta da Cristina Parodi con Benedetta Parodi, in onda alle 14.00, su Rai1. Anche oggi verrà dato ampio spazio al Festival di Sanremo appena concluso, per riviverne i momenti più importanti, ascoltare i brani più gettonati e commentare vincitori e vinti di questa edizione.

In studio con la conduttrice, oltre ad opinionisti e giornalisti, anche alcuni grandi protagonisti della kermesse sanremese: Ron con Almeno pensami di Lucio Dalla, Giovanni Caccamo con Eterno e il duo Riccardo Fogli – Roby Facchinetti con Il segreto del tempo.

Domenica In, il ricordo di Fabrizio De André.

Ancora musica con uno speciale omaggio al grandissimo Fabrizio De André, indimenticato cantautore e straordinaria voce di una generazione, che proprio il 18 febbraio avrebbe compiuto 78 anni. Tra gli ospiti anche un celebre “papà d’arte”: Giulio Todrani, musicista e padre della cantante Giorgia, che si racconterà ripercorrendo inediti momenti legati alla fortunata carriera della figlia, che sin da piccola si esibiva al suo fianco e che proprio grazie a lui ha imparato ad amare la musica soul.

Gli ospiti di Domenica In di oggi, 18 febbraio 2018.

Una pagina della trasmissione sarà dedicata al concorso Miss Italia di ieri e di oggi: ospiti Alice Rachele Arlanch, vincitrice dell’edizione 2017, Mirca Viola, alla quale fu tolto il titolo di Miss 1987 perché sposata e con un figlio e Alessia Spagnulo, aspirante Miss 2018 che ha recentemente sfilato alle selezioni con la figlia di sei mesi nel marsupio. Il talk tratterà storie di mamme che lavorano e non rinunciano a tenere vicino a sé i propri bambini e ripercorrerà la storia del più famoso concorso di bellezza.

Ancora grandi ospiti con la straordinaria Lunetta Savino, attrice amatissima dal pubblico di Rai1 fin dai tempi di “Un medico in famiglia”, che analizzerà assieme a Cristina Parodi la sua carriera artistica dagli esordi agli ultimi successi, tra i quali la seconda edizione di “È arrivata la felicità”, a breve sugli schermi di Rai1.

Benedetta Parodi invece proporrà una nuova ricetta, ideale come merenda domenicale, per poi portare i telespettatori “A casa di…” Corinne Clery, per una divertente intervista ai fornelli. Nella rubrica “Da Campione a Campione”, Adriano Panatta incontrerà Vincenzo D’Amico, allenatore, ex calciatore e “bandiera” della Lazio, squadra con cui vinse uno scudetto nel 1974.

