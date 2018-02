L’Oroscopo di Paolo Fox e la classifica dei segni a Mezzogiorno in Famiglia, oggi domenica 18 febbraio 2018. Oggi andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma Mezzogiorno in famiglia, condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Sergio Friscia. Musica, divertimento e giochi di squadra animeranno anche questa settimana il weekend di Rai2.

Le rubriche a Mezzogiorno in Famiglia.

In studio gli spazi musicali saranno affidati al Maestro Gianni Mazza e le DJ Jas e Jay. Oggi non mancherà la classifica astrale proposta da Paolo Fox. I telespettatori che vorranno tentare di aggiudicarsi premi in gettoni d’oro, oltre ad interagire col televoto sulle prove musicali, potranno prenotarsi all’inizio della puntata chiamando il numero telefonico 894.433.

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo della classifica dei segni dall’11 al 18 febbraio 2018 e la nuova dal 18 al 26 febbraio 2018.

In attesa di scoprire la nuova classifica dei segni di Paolo Fox, valida dal 18 al 26 febbraio 2018 facciamo un breve riepilogo dei quella della scorsa settimana, ossia dall’11 al 18 febbraio 2018. Al dodicesimo posto c’erail segno del Sagittario. All’undicesimo il Toro, al decimo il segno dell’Ariete, al nono la Bilancia. All’ottava posizione per il segno del Leone, al settimo i Gemelli. In zona alta al sesto posto si posiziona il segno zodiacale della Vergine, al quinto il Capricorno ed al quarto il segno dell’Acquario.

In zona podio al terzo posto c’è il segno dello Scorpione, al secondo il Cancro ed in testa alla classifica al primo posto ci sono i Pesci! L’appuntamento con la nuova classifica dei segni è per oggi a Mezzogiorno in Famiglia, in onda su Rai 2 a partire dalle 11.

