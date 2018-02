Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Martedì 20 febbraio 2018 sarà trasmessa in diretta su su Canale 5, la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2018 edizione 13. Un altro naufrago verrà eliminato e dovrà abbandonare il reality show. In nomination ci sono Amaurys Perez, Filippo Nardi e Franco Terlizzi. Secondo i sondaggi circolanti sul web, a rischio eliminazione sarebbe Franco Terlizzi, il concorrente scelto tramite Saranno Isolani. Tra le Favorite dal pubblico ci sono, invece, Francesca Cipriani ed Alessia Mancini.

Isola dei Famosi 2018: il ritorno in Honduras di Francesco Monte.

Gli ultimi rumors sull’Isola dei Famosi hanno rivelato che Francesco Monte potrebbe ritornare in Honduras. Tale ipotesi è stata lanciata anche dalla conduttrice, del reality show “L’isola dei Famosi”. Alessia Marcuzzi la scorsa settimana, ha caldeggiato il ritorno del naufrago per fare una sorpresa a Paola Di Benedetto. Infatti, la Marcuzzi aveva detto in diretta: “Io Francesco lo vedrei bene di nuovo in Honduras Non come concorrente ma almeno come ospite per fare una sorpresa a Paola“.

Francesco Monte e Paola di Benedetto avevano iniziato un flirt durante la permanenza in Honduras. I due hanno lasciato qualcosa in sospeso, in quanto Monte ha abbandonato volontariamente l’Isola a seguito delle accuse ricevute da Eva Henger di aver introdotto e consumato marijuana prima dell’inizio del reality. Durante la scorsa puntata, Francesco ha mandato un messaggio a paola: “Faccio il tifo per te e ti aspetto“. Lei: “Ci penso ogni giorno“. Dunque, Francesco Monte non tornerebbe in Honduras come concorrente bensì come un ospite speciale. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

